Bce vede crescita lenta a 11% nel 2025

La Bceunastimando un +1,1% per il. Il bollettino economico della Bce mette in evidenza come le proiezioni degli esperti parlino di unaeconomica dello 0,7% nel 2024, dell’1,1% nel, dell’1,4% nel 2026, per poi scendere all’1,3% nel 2027.“La ripresa economica prevista nell’esercizio dello scorso dicembre sarebbe piùrispetto a quanto anticipato nelle proiezioni macro-economiche formulate per l’area dell’euro a settembre 2024 dagli esperti della Bce – si rileva nel bollettino – nonostante l’aumento dellaregistrato nel terzo trimestre, gli indicatori basati sulle indagini congiunturali segnalano una contrazione nel quarto“.La ripresa prevista – si spiega – è “riconducibile principalmente all’incremento dei redditi reali, grazie al quale le famiglie dovrebbero poter accrescere i loro consumi, e all’aumento degli investimenti delle imprese.