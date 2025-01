Romadailynews.it - Allarme topi alla Vittorio Piccinini

Leggi su Romadailynews.it

Ci troviamo nella Scuola maternadove sembrerebbe che dal 10 dicembre ca., siano stati rinvenuti escrementi di topo nelle piccole aule del Padiglione della scuola materna.All’apertura dell’aula, il mattino del 7 gennaio, sembra sia stato avvistato un topo sopra un banco di scuola, poco dopo è stato visto sul boiler nei bagni delle maestre e, nonostante tutto, nessuno ha prontamente comunicato ai genitori il pericolo, la Scuola si è adoperata soltanto ora nella risoluzione del problema, dopo le diverse mail di reclamo ricevute.E’ paradossale quello che è accaduto in questi giorni, è paradossale che i genitori non siano stati avvisati di un evento tanto “grave” da poter influenzare la salute di piccoli bambini. Attraverso una mail, il referente scolastico aveva predisposto il rientro a scuola per oggi, alle ore 10.