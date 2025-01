Game-experience.it - Xbox, Microsoft vuole unire “il meglio di Xbox e Windows insieme” con i dispositivi portatili

Jason Ronald, VP of Next Generation di, ha svelato al CES 2025 che l’azienda sta lavorando per trasformarein un sistema operativo più adatto al gaming portatile. L’obiettivo è creare un’esperienza unificata che combini la fluidità e l’accessibilità tipiche delle consolecon la versatilità e la potenza dell’ecosistema.Grazie a The Verge scopriamo che Ronald ha spiegato che molte delle innovazioni sviluppate pernegli ultimi 20 anni saranno integrate in, con un focus sulla semplificazione dell’interfaccia e sull’ottimizzazione per i controller. Attualmente,suipresenta limitazioni significative, come la scarsa compatibilità con joystick e gamepad, masuperare questi ostacoli. Il sistema sarà infatti ripensato per mettere il giocatore e la sua libreria al centro dell’esperienza, eliminando la necessità di interagire con elementi come taskbar e menu Start.