Vicenza, 32enne morto dissanguato a Schio: fermata la compagna

Svolta nelle indagini per la morte a, in provincia di, delnigeriano Kelly Egbon, trovatolo scorso 6 gennaio nella sua abitazione. La Procura diha disposto il fermo di Queen Enabuele, laconnazionale 36enne dell’uomo, che è accusata dell’omicidio pluriaggravato dell’uomo. Le indagini e la confessioneI militari erano intervenuti nell’appartamento del centro storico, in piazza Garibaldi, dove la vittima fu trovata in una pozza di sangue dovuta alla recisione dell’arteria femorale. La donna riferì che il compagno era caduto sopra un tavolino, ferendosi gravemente alla gamba, ma i rilievi del medico legale confermarono la presenza sul corpo della vittima di un’unica lesione traumatica di rilievo dovuta a un’arma “da punta e taglio”, verosimilmente un coltello.