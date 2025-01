Tvplay.it - Triplo addio in casa Juve: Giuntoli fa cassa, occhio al Napoli

Leggi su Tvplay.it

Il ds bianconero lavora al mercato in uscita, tre giocatori ai saluti: cifre e dettagli.È un mese di gennaio intenso quello che sta vivendo la dirigenza dellantus per via del mercato invernale. I bianconeri stanno affrontando un periodo complesso dal punto di vista dei risultati, che sta mettendo la squadra con le spalle al muro e duramente al lavoro con l’obiettivo di risolvere alcuni problemi legati alla rosa.infaal(LaPresse) tvplay.itC’è innanzitutto da farecon alcuni giocatori per poi fiondarsi a piedi uniti sugli acquisti da portare soprattutto nel reparto difensivo e su una punta che sostenere, o sostituire che dir si voglia, Vlahovic. La sconfitta in Supercoppa contro il Milan ha fatto molto male in, dove adesso si cercano soluzioni per affinate la seconda parte di stagione ne migliore dei modi.