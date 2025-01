Liberoquotidiano.it - TRICORBRAUN ACQUISISCE I FORNITORI EUROPEI DI PACKAGING EUROGLAS E GLASPACK

Le acquisizioni rafforzano ulteriormente la posizione diNella regione DACH (Germania, Austria, Svizzera)ST LOUIS, 8 gennaio 2025 /PRNewswire/, leader mondiale nel settore del, ha annunciato oggi di aver concluso un accordo per l'acquisizione della tedescae dell'austriaca, distributori di soluzioni di imballaggio rigido per il mercato europeo. Queste acquisizioni espandono la presenza dinel settore delnella regione DACH (Germania, Austria, Svizzera)."sono note per la qualità, l'innovazione e l'assistenza ai clienti e hanno creato aziende durature con una grande reputazione", ha dichiarato Mark O'Bryan, Direttore operativo di. "La sinergia tra le competenze die quelle dinei mercati finali più importanti, assieme alla catena di approvvigionamento e alla capillarità territoriale di, offrirà nuove opportunità per favorire la crescita dei nostri clienti in Europa.