Tremlett | Amo dare nuova vita ai luoghi

Sarà l’artista Davidl’ospite dell’Accademia di Belle Arti di Bologna domani alle 14,30, nell’incontro ’David: Another Step e The Organ Pipes a Reggio Emilia’. Il focus sarà doppio: la mostra personale ’Another Step’ curata da Marina Ducci, visitabile negli spazi espositivi dei Chiostri di San Pietro di Reggio fino al 9 febbraio, e ’The Organ Pipes’, il monumentale wall painting realizzato dall’artista nel 2024 nell’ex mangimificio Caffarri, che attualmente ospita la Fondazione Reggio Children. Mister, lei sarà a Bologna, città che conosce bene perché ha realizzato uno dei suoi wall drawing all’interno della Cappella di Santa Maria dei Carcerati nel 2003 e per la collaborazione con la gallerista Ginevra Grigolo della G7. Come ricorda quel lavoro? "Fu Ginevra a introdurmi a Bologna.