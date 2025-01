Oasport.it - Startlist sprint femminile biathlon Oberhof 2025: orario, programma, streaming, pettorali delle italiane

Giovedì 9 gennaio (ore 14.20) andrà in scena ladi, evento valido per la Coppa del Mondo 2024-di. Si preannuncia grande spettacolo in Germania, dove inizierà il fine settimana di gara con una prova riservata alle donne: spazio all’evento che prevede 7,5 km sugli sci di fondo e quattro passaggi al poligono (una serie in piedi e una a terra, ogni errore viene punito con un giro di penalità).L’Italia si affiderà in particolar modo a Dorothea Wierer, desiderosa di conseguire un risultato degno di nota e magari di salire sul podio. In gara anche Michela Carrara, Samuela Comola, Ilaria Scattolo, Martina Trabucchi. Le favorite della vigilia saranno soprattutto la tedesca Franziska Preuss, la francese Lou Jeanmonnot, la svedese Elvira Oeberg, la ceca Marketa Davidova, la tedesca Vanessa Voigt, la svedese Ella Halvaon, le francesi Julia Simone, Oceane Michelon e Justine Braisaz-Bouchet.