Sport.quotidiano.net - Rinascita, Johnson vede il rientro. L’americano mette Cento nel mirino

Dopo un girone d’andata da 30 (punti) e lode, RivieraBanca viaggia versoe spera di trovare in campo anche Justin. Per il lungo americano potrebbe davvero essere la volta buona, al netto delle valutazioni giornaliere che verranno effettuate in settimana dallo staff biancorosso. Nel percorso di recupero dal problema muscolare che lo ha tenuto fuori dal post Cantù, infatti, il miglioramento è tangibile esta gradualmente ricominciando a lavorare assieme ai compagni. La gara di domenica alla Baltur Arena dovrebbe rappresentare il suoin grande stile, al netto del minutaggio e del tipo di utilizzo scelto coach Sandro Dell’Agnello. Lo stesso giocatore americano nonl’ora, come ha dimostrato ieri pubblicando un eloquente post su Instagram. Nella foto ecco lui con una sopramaglia di RivieraBanca, in uno dei tanti prepartita di quest’anno.