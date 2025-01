Top-games.it - Quando i MANGA esagerano e diventano HOT!

Leggi su Top-games.it

HOT, sembra strano da dire, ma igiapponesi sono la forma di intrattenimento che più facilmente rompe il muro che, solitamente, divide ciò che è socialmente accettabile e ciò che invece sfocia nella sessualizzazione gratuita di un prodottto.In questo articolo riprendriamo l’ormai solito nostro format ed andremo ad analizzare ciò che ha portato alla sdoganamento di questo fenomeno nel corso degli anni, trasformando quello che un tempo sembrava “proibito” in un vero e proprio lavoro a tempo pieno per disegnatori e fumettisiti.Non perdiamo ulteriore tempo, quindi, e lanciamoci in questa nuova analisi dei fenomeni che stanno intaccando la cultura moderna e del futuro.HOT,succede?Il mondo deigiapponesi è noto per la sua varietà di generi, stili e storie complesse, ma negli ultimi anni, una tendenza in particolare ha guadagnato sempre più spazio all’interno di questo medium: il fan service.