Quifinanza.it - Posso annullare un acquisto fatto online?

Leggi su Quifinanza.it

Gli acquisti effettuatisono disciplinati dal Codice del Consumo (D. lgs. 6 settembre 2005, n. 206), che recepisce la normativa europea in materia di tutela dei consumatori (Direttiva 2011/83/UE).Con il diritto di recesso il consumatore puòun contratto concluso a distanza o fuori dai locali commerciali, senza necessità di fornire una motivazione e senza incorrere in penali. Il diritto di recesso si inserisce nel principio di tutela del consumatore (art. 2 del Cod. Cons.), che mira a ristabilire un equilibrio tra le parti nei contratti a distanza, dove il consumatore non ha la possibilità di esaminare fisicamente il bene prima dell’.Gli artt. 52-59 Cod. Cons. stabiliscono:un termine di 14 giorni per esercitare il diritto di recesso, decorrente dalla consegna del bene o dalla conclusione del contratto in caso di servizi (art.