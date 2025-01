Bergamonews.it - Nuova Tac Philips Spectral CT 7500 alla Casa di Cura San Francesco

Da dicembre il reparto di radiologia delladiSansi è dotato dellaCT, una tecnologia all’avanguardia che rappresenta un motivo di orgoglioper la clinica e un significativo passo avanti nel fornire assistenza di altissimo livello ai pazienti. Questo traguardo è stato reso possibile grazievisione della direzione, del nuovo primario del reparto di radiologia, il dottor Gianluigi Patelli, esua equipe, che hanno trasformato il servizio radiologico della Sanin un vero punto di riferimento per qualità e precisione diagnostica.LaCToffre capacità straordinarie: fornisce immagini spettrali di alta qualità per ogni paziente, inclusi cardiopatici, pediatrici e bariatrici, e per ogni tipo di esame. Grazie a un sistema intelligente che integra il flusso di lavoro spettrale, la macchina è in grado di acquisire informazioni cliniche dettagliate con una singola scansione, eliminando la necessità di protocolli complessi e riducendo tempi di diagnosi, radiazioni e follow-up.