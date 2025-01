Ilgiorno.it - Milano, ragazza molestata in piazza Scala: assolto il giovane accusato

– È statoperché "il fatto non sussiste" il ragazzo di 24 annidi aver molestato pesantemente una 20enne nel novembre del 2023 su una panchina di. La, stando all'accusa, era riuscita a chiedere aiuto e a salvarsi grazie al gesto antiviolenza con la mano alzata, riconosciuto da una dipendente di un McDonald's che aveva fatto scattare l'allarme e l'intervento della polizia. La sentenza è stata emessa oggi dal gup milanese Massimo Baraldo al termine del processo con rito abbreviato per violenza sessuale. Le motivazioni della decisione saranno rese note tra 90 giorni. Stando alla ricostruzione difensiva, che potrebbe essere stata accolta dal giudice, l'approccio tra i due giovani sarebbe stato di tipo consenziente, come peraltro ha sempre sostenuto il 24enne.