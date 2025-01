Oasport.it - LIVE Porto-Milano 0-2, Champions League volley femminile 2025 in DIRETTA: Vero Volley avanti 13-6 nel terzo set

16-24 A segno Smrek da posto 2, otto match point per la.16-23 Mani out di Brianna.15-23 Invasione di Konstantinidou.14-23 Vola via il servizio di Konstantinidou.13-23 Passa l’attacco di Heyrman.13-22 Si ferma sul nastro l’attacco di Pinto.13-21 Ancora a segno l’azzurra con il tentativo di prima intenzione.13-20 Passa per vie centrali l’attacco di Pietrini.13-19 Pinto pizzica la linea laterale con la diagonale.12-19 Vincente il primo tempo di Kurtagic.12-18 Passa la fast di Swanson.11-18 MURO KONSTANTINIDOUUU!11-17 Larga la diagonale di Cazaute,deve fare attenzione e chiudere il prima possibile quest’incontro.10-17 Non passa il primo tempo di Kurtagic.9-17 Vincente la fast giocata da Swanson.8-17 A segno Smrek con la diagonale.8-16 Passa l’attacco da seconda linea di Mercado.