Lapresse.it - Il padre di Ramy Elgaml: “Fiducia nella giustizia, la verità verrà fuori”

Le parole di Yehia, il papà di, il 19enne morto in un incidente stradale con lo scooter in seguito a un inseguimento con i carabinieri a Milano alla fine dello scorso mese di novembre, dopo la diffusione da parte del Tg3 del video filmato dalla dashcam dell’auto dei carabinieri, in cui i militari commentano l’inseguimento del ciclomotore su cui viaggianoe il conducente del mezzo Fares Bouzidi. Nei video viene mostrato un primo impatto e un carabiniere commenta ‘Vaffo, non è caduto’. La corsa prosegue e si sente uno dei carabinieri: ‘Chiudilo, chiudilo che cade’. Vicino al Palazzo diarriva quello che sembra essere un impatto. ‘Via Quaranta, sono caduti, bene!’ esclama un carabiniere via radio. ‘Bene’, commenta uno dei militari senza sapere quanto sia grave l’incidente.