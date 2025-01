Tpi.it - Il co-fondatore di OpenAI Sam Altman è accusato di abusi sessuali dalla sorella Ann

Leggi su Tpi.it

Sam, co-e amministratore delegato di, la società sviluppatrice del programma di intelligenza artificiale ChatGPT, è statodisu minoreAnn, accuse fermamente respinte dall’imprenditore statunitense.La donna, tramite i suoi legali, ha presentato una denuncia presso un tribunale distrettuale degli Stati Uniti nel Missouri, accusando il fratello di aggressione e violenza sessuale continuata tra il 1997 e il 2006. Gli, secondo la denuncia, sarebbero cominciati quando Ann aveva soltanto tre anni e Sam dodici e sarebbero continuati anche una volta cheha raggiunto la maggiore età, mentre laera ancora minorenne.Secondo la documentazione depositata in tribunale, citata dall’agenzia di stampa britannica Reuters, gli avvocati della donna, che in passato aveva già mosso accuse simili contro il fratello sui social, chiedono all’imprenditore digitale un risarcimento di oltre 75mila dollari, oltre al pagamento delle spese legali del processo, per i danni, anche mentali, subitiloro cliente per i presunti