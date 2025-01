Laspunta.it - Grottaferrata, chiuse le iniziative per le festività natalizie con il festival teatrale e la Befana in piazza

Leggi su Laspunta.it

Il Natale Grottaferratese si è chiuso ufficialmente con la fine delle, tra le emozioni degli spettacoli teatrali delEpifAnima e l’evento indedicato all’Epifania, con tanteper grandi e piccini.In un Teatro Sacro Cuore rinnovato grazie un importante investimento dell’Amministrazione Di Bernardo, che ha permesso di installare nuove comode poltrone, una nuova illuminazione e un impianto audio di ultima generazione, ilrealizzato dall’Associazione L’Anima Conta in collaborazione con il Satiro, Morfeo Company e Tresette Teatro, ha emozionato negli ultimi giorni di festa coinvolgendo tantissimi cittadini. Laaccoglie i più piccoliUn nuovo inizio per il Teatro Sacro Cuore, che ritorna finalmente luogo centrale di cultura e aggregazione per tutta la comunità.