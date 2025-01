Pronosticipremium.com - Ghisolfi resta in bilico, la Roma cerca il sostituto: Sartori in pole

Archiviata la vittoria per 2-0 contro la Lazio nel derby, per laè già tempo di guardare avanti e lasciarsi il passato alle spalle. Già, perché se è vero che il successo con i biancocelesti è stato di spessore, è altrettanto lecito ricordare che è fondamentale rimanere con i piedi piantati per terra. I giallorossi vogliono proseguire su questa strada, che sembra essere quella giusta sotto ogni punto di vista. I capitolini stanno già iniziando a preparare la gara con il Bologna, in programma domenica 12 gennaio alle ore 18:00 allo stadio Dall’Ara. Un match estremamente delicato, contro un avversario che sogna la conferma in Europa.Dietro le quinte, però, i Friedkin starebbero rivoluzionando l’organigramma societario. Nell’arco di questa sessione invernale di calciomercato, infatti, il direttore tecnico Florentsi giocherà il suo futuro nella Lupa.