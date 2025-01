Getty Images e Shutterstock, in dirittura d’arrivo una storica fusione

Leggi su Ildenaro.it

annunciano unaper creareHoldings, Inc., un colosso globale dei contenuti visivi, con un valore complessivo di 3,7 miliardi di dollari. La nuova società sarà quotata al New York Stock Exchange con il ticker Gety.La notizia scatena entusiasmo a Wall Street: le azioni disalgono del 20 per cento e quelle didel 24 per cento, riflettendo le aspettative di crescita e sinergie derivanti dall’unione. Lacombina due leader del settore dei contenuti visivi con licenza, ampliando l’offerta di foto, video e illustrazioni, e rafforzando il supporto ai creatori.Craig Peters, Ceo die futuro Ceo della società combinata, descrive l’operazione come un passo strategico per rispondere alla crescente domanda di contenuti visivi di alta qualità in un mercato competitivo.