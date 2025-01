Formia, partita la ricognizione degli impianti e messaggi pubblicitari

Leggi su Ilfaroonline.it

, 8 gennaio 2025 – E’ entrata nel vivo l’attività del Comune diche riguarda lasul territorio comunale. In questi giorni sono stati inviati gli avvisi di accertamento per l’anno 2019 emessi nei confronti dei contribuenti che hanno omesso parzialmente o totalmente di pagare l’imposta sulla pubblicità dovuta a norma di legge in autoliquidazione.Per coadiuvare i contribuenti all’adempimento e’ stato predisposto il ricevimento del pubblico nelle giornate del martedì e giovedì, il mattino dalle 10:00 alle 13:00 ed il pomeriggio dalle 15:30 alle 17:30 al primo piano del palazzo comunale, ufficio tributi minori.Nelle medesime giornate sarà possibile anche telefonare al numero 0771/778287. Ai contribuenti verrà fornita tutta l’assistenza di cui avranno bisogno per adempiere compiutamente all’obbligo tributario e regolarizzare la propria posizione anche per gli anni successivi.