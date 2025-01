Donatella Rettore | Diva no str za sì Tony Effe? Ci farei un duetto

Leggi su Dailyshowmagazine.com

(Adnkronos) – “Non sono capace di essere una, però posso essere stronza”. Cosisi racconta in un’intervista all’Adnkronos svelando il suo nuovo progetto musicale e la sua visione della musica di oggi. E non manca un commento sull’artista più dibattuto del momento,: “Un? Certamente che lo. E’ bravo”. Lei, vulcanica e irriverente, si definisce un”Antiputiferio’, proprio come il titolo del suo nuovo album che esce il 10 gennaio, dopo 14 anni di silenzio discografico. Dodici tracce inedite e collaborazioni con alcuni dei nomi più interessanti della scena musicale italiana, tra cui Beatrice Quinta (‘Thelma & Louise’), Ditonellapiaga (‘Chimica’), Tancredi (‘Faccio da me’), La Sad (‘Beepolare’) e BigMama (‘Disco Prosecco’), oltre a una cover di ‘Ventilatore’ con Marta Tenaglia.