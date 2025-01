Lettera43.it - Cecilia Sala non è più in isolamento: ora condivide la cella con un’altra prigioniera

Leggi su Lettera43.it

Dopo 21 giorni diè stata trasferita in unacon. Ha un letto ed è tornata in possesso di alcuni beni personali che le erano stati sequestrati, tra cui gli occhiali. A renderlo noto è stata La Stampa citando un gruppo di parlamentari informati da Paola Amadei, l’ambasciatrice italiana in Iran che ha più volte fatto visita alla giornalista dopo il suo arresto a Teheran. Il seppur lieve miglioramento delle condizioni di detenzione diarriva dopo gli sforzi della Farnesina di ottenere garanzie sul suo stato di prigionia. Mentre politica e diplomazia continuano a cercare la strada più breve per riportarla a casa.L’Iran continua a ribadire che l’arresto dinon è una ritorsione per quello di AbediniIntanto l’Iran continua a sostenere che il fermo della cronista «non è una ritorsione» per quello dell’iraniano Mohammad Abedini avvenuto in Italia.