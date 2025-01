Formiche.net - Cecilia Sala è libera (finalmente). Quale futuro per Abedini?

L’estradizione del cittadino svizzero-iraniano MohammadNajafabadi, fermato a Milano il 16 dicembre scorso in base al mandato d’arresto internazionale spiccato dagli Stati Uniti, sarà valutata secondo i parametri giuridici. Lo ha precisato Carlo Nordio, ministro della Giustizia, rispondendo ai cronisti fuori da Palazzo Chigi. “Attualmente la mia preoccupazione è la separazione delle carriere”, ha aggiunto smentendo precedenti indiscrezioni sul fatto che l’incontro riguardasse l’ipotesi dizione dell’ingegnere in cambio del ritorno in Italia, oggi, della giornalista, arrestata dalle autorità iraniane il 19 dicembre.Il prefetto Giovanni Caravelli, direttore dell’Aise, è andato personalmente a Teheran per prenderedopo la detenzione nel carcere di Evin. Il lavoro di mediazione del prefetto, generale di corpo d’armata dell’Esercito Italiano, e dei suoi servizi, assieme a quello della diplomazia italiana, hanno portato a sbloccare la situazione.