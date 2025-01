Thesocialpost.it - Cecilia Sala è libera: brava Giorgia Meloni

Leggi su Thesocialpost.it

Ora cheè tornata a casa mi sento libero di dire qualcosa. Leggo i giornali e ascolto le persone. Sono molto attento ai commenti di editorialisti, retroscenisti, cronisti politici. Ma anche a quelli del portiere, del barista, del barbiere, dei professori, delle persone normali, in fondo. Lo faccio sempre ma, in casi come quello della, sono ancora più attento.I giornali, per cominciare. Per la maggioranza dei quali la situazione, certamente problematica, stava mettendo in gravi difficoltà il governo italiano e, in particolare, la premiere il ministro degli Esteri Tajani. Ho letto le critiche per la notizia data in ritardo. Ho letto i dubbi sulle capacità dei servizi segreti. Ho letto lo stupore e le critiche per lain viaggio notturno verso casa Trump (dove Musk non c’era), come se fosse una sortita privata.