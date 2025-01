Bari uomo ucciso a coltellate in casa | è caccia al killer

Leggi su Dayitalianews.com

Undi 63 anni è stato ritrovato senza vita nella sua abitazione ain via Torino a Santo Spirito, nel cosiddetto Quartiere della Marineria. Sul luogo si sono recati i carabinieri che hanno avviato le indagini per risalire all’assassino. Non ci sarebbero dubbi sul fatto che si sia trattato di un omicidio, dal momento che sul corpo dell’sono state ritrovate diverse ferite da taglio.Un omicidio avvolto nel mistero, partita laalSecondo quanto emerso finora, alcuni testimoni avrebbero parlato di forti rumori provenienti dall’appartamento riconducibili ad una colluttazione. Si ipotizza che il 63enne abbia avuto una discussione con une che, al culmine della lite, questi l’abbia colpito con un’arma da taglio, forse un coltello. I militari del nucleo radiomobile distanno cercando proprio l’arma del delitto e con l’aiuto della scientifica stanno effettuando tutti i rilievi del caso, anche in strada, per isolare eventuali tracce di sangue.