Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del 07-01-2025 ore 15:30

Leggi su Romadailynews.it

DEL 7 GENNAIO ORE 15.20 MARCO CILUFFOUN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLASI RALLENTA SUL AUTOSTRADA A1NAPOLISUPERATO VALMONTONE IN DIREZIONE DELLA CAPITALEMENTRE PER CHI PROCEDE VERSO LA CAPITALESULLATERAMO SI RALLENTAALTEZZA CASTEL MADAMASPOTIAMOCI SUL RACCORDO ANULARECODE NELLE DUE CARREGGIATE ALTEZZANINAALTRI DISAGI CON CODEUSCITA SVINCOLO PONTINASEMPRE NELLE DUE DIREZIONIRICORDIAMO I LAVORI NOTTURNI SULLA A12TARQUINIAQUESTA SERA E DOMANI SERA PER CONSENTIRE IL RISANAMENTO DELLE BARRIERE DEI VIADOTTI SORBO E INFERNACCIO,CHIUSO IL TRATTO COMPRESO TRA CIVITAVECCHIA NORD E CIVITAVECCHIA SUD NELLA FASCIA ORARIA 22-5 DEL MATTINOINFINE PER IL TRASPORTO PUBBLICORICORDIAMO CHE DA QUESTA SERA SULLA METRE RIPRENDONO I LAVORI DI RINNOVO DELL’INFRASTRUTTURA QUINDI ULTIME PARTENZE DAI CAPOLINEA DI PORTA SAN PAOLO E COLOMBO ALLE ORE 20.