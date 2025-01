Iltempo.it - Tucson scopre la passione ibrida

Lacambia faccia e aggiorna il suo cuore ibrido. La quarta generazione del suv coreano si rinnova dal punto di vista estetico, diventa più appariscente e accattivante per il pubblico europeo. Frontale imponente, mascherina che integra i fari rigorosamente al led e che vengono “nascosti” nella griglia anteriore. All'interno l'auto è molto più spaziosa di quanto ci si possa aspettare, le rifiniture, seppur di plastica, sono ben curate e nell'insieme la sensazione è assolutamente gradevole. Insomma sono degli interni essenziali, ma funzionali senza dimenticare gli interventi tecnologici. Cruscotto digitale con schermo da 10.3 pollici, applicazioni multimediali in grado di collegarsi a tutto con una grafica molto chiara. Notevole anche la capacità di carico che arriva fino a 1795 litri con tutti i sedili sdraiati e anche le sedute sono comode e pensate per la famiglia.