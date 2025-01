Tom Hanks | 10 cose che forse non sai sull’attore

Leggi su Cinefilos.it

Tom: 10chenon saiTomè uno degli attori più amati e talentuosi che la storia del cinema abbia mai conosciuto. Battezzato come il moderno James Stewart,ha regalato, in più di 40 anni di carriera, tanti personaggi memorabili e tante emozioni a spettatori di tutto il mondo. L’attore ha infatti conquistato tantissime generazioni di spettatori, dai più grandi ai più piccini, essendo stato protagonista di tante avventure e tanti film di ogni genere e spesso tratti da storie vere. Un attore eclettico, versatile e capace come pochi.Ecco dieciche,, non sapevate su Tom.Tom: i suoi film1. Ha recitato in grandi capolavori.ha debuttato al cinema nel 1984 con Splash – Una sirena a Manhattan, per poi recitare in film come Big (1988), L’erba del vicino (1989) e Turner e il casinaro (1989).