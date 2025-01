Terzotemponapoli.com - Radio Goal – Napoli, da Firenze arrivano segnali importanti. Fazzini è tanta, tanta, tanta roba

Soldati, Tassotti, Bucchi, Ventura, Regini, Graziani, De Maggio, Pincolini, Lo Monaco e Zoff sono intervenuti a, trasmissione in onda sulle frequenze diKiss Kiss, per parlare dele di altro. Questi i loro interventi riportati da TerzoTempo.Com:Franco Soldati, presidente dell’Udinese, ha rilasciato alcune dichiarazioni in un’intervista fatta a kisskiss.it:“Scuffet è un ottimo portiere sono sicuro che farà bene a. Lui e Meret si conoscono molto bene e quindi ci metterà poco ad integrarsi. Se ilha scelto Scuffet significa che fino ad ora ha fatto bene e quindi sono contento per lui. L’interessamento in passato dell’Atletico Madrid? Non ho seguito questa cosa ma posso dirti che lui ha sempre avuto tante richieste da molti club.