Quifinanza.it - Prezzo del gas, i costi in bolletta a dicembre 2024

Il gas è sempre più caro, negli ultimi mesi delilè ulteriormente salito e lo ha fatto molto più di quello degli altri beni e servizi. Questo incremento ha colpito duramente anche tutti quegli italiani che rientrano nel servizio di tutela della vulnerabilità. Si tratta di circa due milioni e 360mila italiani che presentano alcuni requisiti di fragilità. Nel dettagliohanno più di 75 annihanno condizioni mediche tali da richiedere l’utilizzo di apparecchiature alimentate dall’energia elettricahanno una disabilità riconosciutaabitano in territori colpiti dalle emergenze (come alluvioni o terremoti)vivono sulle isole minorihanno un Isee non superiore 9.530 euro e rientrano tra i beneficiari di bonus economiciSecondo Arera, l’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, per queste persone nelildel gas è cresciuto del 2,5% rispetto a novembre, mese che aveva già visto un incremento del 4,6% su ottobre.