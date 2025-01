Amica.it - Perché "C'è ancora domani" (2023) di e con Paola Cortellesi non può essere nominato agli Oscar 2025 come Miglior film

Riassunto di quanto si è sentito finora: C’èdiè in corsa. Ma è davvero così? Facciamo un po’ di chiarezza. Visto che una lettura distratta, senza la conoscenza dei meccanismi che portano alla Notte delle Stelle (quest’anno sarà celebrata il 2 marzo) può provocare fraintendimenti.“C’è” non puòcandidatoTogliamo di mezzo il dubbio più importante: C’ènon è in lizza per entrare nelle nomination – che saranno annunciate il 17 gennaio –. È, banalmente, una questione tecnica.“C’è” () di e connon può(foto ufficio stampa)There’s still tomorrow, questo il titolo internazionale della pellicola che, ovunque sia stata proiettata, è sempre piaciuta tanto, è nella lista dei 323che l’Academy of Motion Picture Arts and Sciences (cioè l’ente che assegna gli), ha giudicato eleggibili per partecipare alla 97esima edizione degli Academy Awards.