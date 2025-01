.com - Pensioni anticipate 2025, Quota 103 è ancora utilizzabile? Requisiti, vantaggi e cosa cambia

La Legge di Bilancioha confermato la proroga di103 per un ulteriore anno. Potranno accedere a questa possibilità di pensionamento anticipato tutti i lavoratori, sia dipendenti che autonomi, che matureranno almeno 62 anni di età e 41 anni di contributi entro il 31 dicembre.Per il calcolo della pensione con103 si applica il sistema contributivo. Ciò implica che l’assegno previdenziale non potrà superare quattro volte il trattamento minimo INPS, ovvero 2.394,44 euro lordi al mese (valore soggetto a rivalutazione nel corso del). Tale limite resterà in vigore fino al compimento dei 67 anni di età, dopodiché sarà possibile percepire anche l’importo eccedente.e finestre mobili per l’accesso a103103, rinnovata dal governo Meloni, consente il pensionamento ai lavoratori che entro il 31 dicembrematureranno irichiesti.