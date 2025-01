Ilfattoquotidiano.it - NVIDIA: al CES 2025 presentata la nuova generazione delle sue GPU GeForce RTX

In occasione del CES di Las Vegasha tolto i veli allasue GPU per gaming, creator e sviluppatori, puntando a rafforzare ulteriormente la sua posizione di vertice con le nuoveRTX serie 50.Le nuove RTX50 saranno basate sull’innovativa architettura Blackwell sviluppata dall’azienda americana, che vede integrati Tensor Core di quinta generazioni (dedicata all’AI) e RT Core di quarta, promettendo nel chip di punta,RTX 5090, una potenza di calcolo di oltre 3.352 trilioni di operazioni AI al secondo, offrendo il supporto alla precisione FP4 nei calcoli in virgola mobile.Laarchitettura Blackwell, come anticipato, espande le potenzialità AI dei chip di, rendendo dunque disponibili varie tecnologie basate sull’intelligenza artificiale per migliorare ulteriormente le operazioni di rendering, come RTX Neural Shaders, che permette di integrare piccole reti neurali negli shader programmabili, RTX Neural Faces, che permette di renderizzare tramite AI un volto in alta qualità ed in tempo reale a partire da un input statico (rasterizzato) e dati in posa 3D.