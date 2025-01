Quotidiano.net - Musk, scontro sui satelliti. Il governo: nessuna firma. Ma Salvini tifa per l’intesa

È la guerra suio la guerra su Starlink, questa volta, a mettere, gli uni contro gli altri, ile le opposizioni. Ma non è una contesa o una bufera come le altre: è lodecisivo sulla sicurezza delle comunicazioni segrete e criptate dell’Italia della Difesa e dei servizi segreti. Unoche tocca e penetra in uno degli ambiti più delicati e strategici dell’interesse nazionale e della sovranità del Paese. È l’indiscrezione pubblicata da Bloomberg, che parlava di discussioni avanzate con SpaceX di Elonper fornire servizi di telecomunicazione sicuri all’Italia con un contratto quinquennale da 1,5 miliardi, a far deflagrare lo, con le opposizioni che accusano l’esecutivo di svendere la sovranità e la sicurezza del Paese, chiedendo a gran voce che Giorgia Meloni chiarisca, e quest’ultima che da Palazzo Chigi fa sapere che non è statoto nessun contratto con la società SpaceX per l’uso del sistema di comunicazioni satellitari Starlink e che non si è minimamente parlato di questo con Donald Trump ("Ridicolo solo pensarlo"), anche se conferma che sono in corso "normali approfondimenti" con le società che si occupano di questi dossier.