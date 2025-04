Crozza-Lollobrigida è esilarante | È il vino a dare a Gesù i poteri miracolosi È storia

Crozza, in onda il venerdì sera sul Nove e in streaming su Discovery+, Maurizio Crozza veste i panni del ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida, pronto a difendere il vino da chi vuole criminalizzarlo: “Io vi ricordo solo che Gesù, sull’acqua, ci camminava, mica se la beveva. Ma tutta la vita del Cristo è stata costellata dalla presenza del vino. All’Ultima Cena non è che il Salvatore ha preso il vino e ha detto: ‘Prendete e leggetene tutti l’etichetta’. Ma neanche per sogno. Lui ha detto: ‘Bevetene tutti’. Secco, diretto. E infatti, non tutti sanno che era proprio il vino a dare a Gesù i suoi poteri miracolosi. Tipo Braccio di Ferro con gli spinaci. È storia”.Live streaming ed episodi completi su discovery+L'articolo Crozza-Lollobrigida è esilarante: “È il vino a dare a Gesù i poteri miracolosi. Ilfattoquotidiano.it - Crozza-Lollobrigida è esilarante: “È il vino a dare a Gesù i poteri miracolosi. È storia” Leggi su Ilfattoquotidiano.it Nella nuova puntata di Fratelli di, in onda il venerdì sera sul Nove e in streaming su Discovery+, Maurizioveste i panni del ministro dell’Agricoltura Francesco, pronto a difendere ilda chi vuole criminalizzarlo: “Io vi ricordo solo che, sull’acqua, ci camminava, mica se la beveva. Ma tutta la vita del Cristo è stata costellata dalla presenza del. All’Ultima Cena non è che il Salvatore ha preso ile ha detto: ‘Prendete e leggetene tutti l’etichetta’. Ma neanche per sogno. Lui ha detto: ‘Bevetene tutti’. Secco, diretto. E infatti, non tutti sanno che era proprio ili suoi. Tipo Braccio di Ferro con gli spinaci. È”.Live streaming ed episodi completi su discovery+L'articolo: “È il

