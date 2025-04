Compleanno Burdisso il messaggio d’auguri dell’Inter per i suoi 44 anni – VIDEO

Compleanno Burdisso, il messaggio d’auguri dell’Inter per i suoi 44 anni. Ecco il pensiero del club nerazzurroGiornata speciale per un ex giocatore dell’Inter, che oggi, sabato 12 aprile, può festeggiare il Compleanno. Difatti, l’ex giocatore, Nicolas Burdisso, oggi compie 44 anni. 5 lunghe stagioni per l’argentino in quel di Milano, dal 2004 al 2009, in mezzo svariati trofei (4 scudetti, 3 Supercoppe Italiana e 2 Coppa Italia) che sigillano le sue 93 presenze con la maglia nerazzurra. Il club meneghino ha voluto ricordare ed omaggiare l’ex difensore in questa giorna speciale, postando sui social un gol contro il Cagliari, avversario quest’oggi della squadra di Inzaghi nella 32a giornata di Serie A. Tanti Auguri Nicolas.Nel giorno del suo Compleanno, rivediamo il suo gol contro il Cagliari ?Tanti auguri Burdisso! ???#ForzaInter pic. Internews24.com - Compleanno Burdisso, il messaggio d’auguri dell’Inter per i suoi 44 anni – VIDEO Leggi su Internews24.com di Redazione, ilper i44. Ecco il pensiero del club nerazzurroGiornata speciale per un ex giocatore, che oggi, sabato 12 aprile, può festeggiare il. Difatti, l’ex giocatore, Nicolas, oggi compie 44. 5 lunghe stagioni per l’argentino in quel di Milano, dal 2004 al 2009, in mezzo svariati trofei (4 scudetti, 3 Supercoppe Italiana e 2 Coppa Italia) che sigillano le sue 93 presenze con la maglia nerazzurra. Il club meneghino ha voluto ricordare ed omaggiare l’ex difensore in questa giorna speciale, postando sui social un gol contro il Cagliari, avversario quest’oggi della squadra di Inzaghi nella 32a giornata di Serie A. Tanti Auguri Nicolas.Nel giorno del suo, rivediamo il suo gol contro il Cagliari ?Tanti auguri! ???#ForzaInter pic.

Potrebbe interessarti anche:

Compleanno Inzaghi - arrivano gli auguri dell’Inter : ecco il bellissimo messaggio per il mister – FOTO

di RedazioneCompleanno Simone Inzaghi, ecco arrivare gli auguri dell’Inter per il mister nerazzurro, qui il messaggio per l’occasione Compleanno Inzaghi, il tecnico dell’Inter oggi compie gli anni ...

Compleanno Ranocchia - il messaggio d’auguri dell’Inter per i suoi 37 anni – FOTO

di RedazioneCompleanno Ranocchia, il messaggio d’auguri dell’Inter per i suoi 37 anni. Ecco il pensiero del club nerazzurro Oggi l’Inter festeggia il compleanno dell’ex giocatore nerazzurro Andrea ...

Compleanno Asllani - il messaggio d’auguri dell’Inter per i suoi 23 anni – FOTO

di RedazioneCompleanno Asllani, il messaggio d’auguri sui social dell’Inter per i 23 anni del centrocampista: l’omaggio del club nerazzurro Oggi l’Inter festeggia il compleanno di Kristjan ...

(Dalle pagine di donnamoderna.com si apprende che:) Auguri di compleanno simpatici: le frasi divertenti per regalare un sorriso a chi ami - Ci sono molti modi per dire “tanti auguri!”. A volte si cercano parole in grado di emozionare, frasi belle da dedicare, regali di compleanno originali, altre si vuole stupire chi amiamo con ...

(A darne comunicazione è informazione.it:) Compleanno Matthäus, il messaggio d’auguri dell’Inter per i suoi 64 anni – FOTO - Compleanno Matthäus, il messaggio d’auguri dell’Inter per i suoi 64 anni sui social del club nerazzurro Giornata speciale per Lothar Matthäus, che oggi compie 64 anni. L’Inter ha voluto omaggiare l’ex ...