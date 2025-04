Al PalaIgor torna la nazionale di volley femminile | quando e contro chi

Il prossimo 8 maggio alle 20 il PalaIgor ospiterà la nazionale di volley femminile di Julio Velasco. La formazione affronterà in amichevole la Germania. Al momento non sono disponibili altri dettagli.

Al PalaIgor torna la nazionale di volley femminile : quando e contro chi

Di nuovo palcoscenico di un grande evento sportivo, al bis si potrebbe dire. Il prossimo 8 maggio alle 20 il PalaIgor ospiterà la nazionale di volley femminile di Julio Velasco. La formazione ...

