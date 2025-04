Roma c' è un progetto per riqualificare gli immobili espropriati e il parco lungo il fiume

immobili espropriati lungo il fiume Almone saranno riqualificati. Ad annunciarlo è stata l’assessora all’Ambiente, Sabrina Alfonsi, in occasione dell’incontro “Appia patrimonio Unesco: nuove prospettive per la via Appia Antica” che si è svolto oggi, venerdì 11 aprile, a Palazzo Valentini. Romatoday.it - Roma, c'è un progetto per riqualificare gli immobili espropriati e il parco lungo il fiume Leggi su Romatoday.it GliilAlmone saranno riqualificati. Ad annunciarlo è stata l’assessora all’Ambiente, Sabrina Alfonsi, in occasione dell’incontro “Appia patrimonio Unesco: nuove prospettive per la via Appia Antica” che si è svolto oggi, venerdì 11 aprile, a Palazzo Valentini.

