omicidio di Vittorio Boiocchi, storico capo della Curva Nord dell’Inter ucciso il 29 ottobre 2022 a Milano, non ci sarebbe solo una faida tra tifosi, ma una rete ben più complessa fatta di potere, affari illeciti e legami mafiosi. A fare luce sull’intricato scenario è Andrea Beretta, successore di Boiocchi alla guida della Curva e oggi collaboratore di giustizia.CONFESSIONE – L’edizione odierna di Tuttosport svela nuovi dettagli riguardo l’omicidio di Vittorio Boiocchi, ex capo della Curva Nord dell’Inter. Secondo quanto emerso dalle indagini della Procura di Milano, sarebbe stato proprio Beretta a ordinare l’esecuzione, versando 50 mila euro per “risolvere il problema” di chi ostacolava la sua leadership e i profitti derivanti dalla gestione della Curva. «Avevo problemi con lo Zio per i conti della Curva», avrebbe confessato Beretta, facendo riferimento al soprannome con cui era noto Boiocchi. Inter-news.it - Curva Nord e omicidio Boiocchi: Beretta confessa. Ipotesi ‘mafiosa’ – TS Leggi su Inter-news.it Dietro l’di Vittorio, storico capo delladell’Inter ucciso il 29 ottobre 2022 a Milano, non ci sarebbe solo una faida tra tifosi, ma una rete ben più complessa fatta di potere, affari illeciti e legami mafiosi. A fare luce sull’intricato scenario è Andrea, successore dialla guida dellae oggi collaboratore di giustizia.CONFESSIONE – L’edizione odierna di Tuttosport svela nuovi dettagli riguardo l’di Vittorio, ex capo delladell’Inter. Secondo quanto emerso dalle indagini della Procura di Milano, sarebbe stato proprioa ordinare l’esecuzione, versando 50 mila euro per “risolvere il problema” di chi ostacolava la sua leadership e i profitti derivanti dalla gestione della. «Avevo problemi con lo Zio per i conti della», avrebbeto, facendo riferimento al soprannome con cui era noto

Omicidio del capo ultrà Boiocchi, sei arresti. Svolta nell'omicidio di Vittorio Boiocchi, 6 arresti dopo le rivelazioni di Andrea Beretta. AVEVAMO GIÀ SCRITTO TUTTO: dopo due anni l'omicidio Boiocchi ha degli indagati. Beretta, Ferdico (Marco e suo padre) e chi ha sparato al capo della curva Nord. Ma quanto è costato il delitto? Noi avevamo già anticipato molte cose: eccole. Omicidio Boiocchi, Beretta confessa: arrestati sei ultras. Omicidio Boiocchi, svolta nelle indagini sulla morte capo ultrà della Curva Nord. Sei arresti. Svolta nelle indagini sull'omicidio dell'ex capo ultrà dell'Inter Vittorio Boiocchi: sei arresti.

