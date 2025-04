La Montagna Incantata domenica 13 aprile a Chitignano

aprile 2025 – La Montagna Incantata domenica 13 aprile a Chitignano. Il Programma della giornata prevede alle Ore 11,00 all'Ecomuseo del Contrabbando e della Polvere da Sparo i saluti istituzionali "QUANDO PRENDE IL LUSTRO" Presentazione del progetto di Iginio De Luca realizzato durante la residenza artistica "La Montagna Incantata" promossa dal SET - Sistema degli Ecomusei della Toscana, a cura di Pietro Gaglianò A seguire piccola escursione nel bosco fino all'installazione sonora temporanea in corrispondenza del "Pillo delle Motte" Ore 13,00 Pranzo presso la struttura della Pro Loco di Chitignano. Numeri limitati, prenotazioni obbligatorie al 333 2214962 "Ore 15,00 Ecomuseo del Contrabbando e della Polvere da Sparo. SUONI D'ACQUA. Laboratorio sulla costruzione di "bastoni della pioggia" a cura della scuola primaria di Chitignano e dell'associazione "I Battitori" e interazione con l'installazione sonora di Iginio De Luca all'interno dell'ecomuseo.

