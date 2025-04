Pensioni servono 200 milioni per bloccare l’aumento dell’età | decreto Meloni in arrivo?

l’aumento dell’età pensionabile, il sottosegretario leghista Claudio Durigon, pare rassicurare sulle intenzioni del Governo Meloni. Senza interventi dal 2027 l’età per andare in pensione aumenterà di 3 mesi, incremento dovuto alla crescita dell’aspettativa di vita, ma sono molti coloro che stanno facendo notare come questo intervento potrebbe avere ripercussioni importanti sulla vita dei lavoratori. Il pensiero va direttamente agli esodati, che all’epoca dopo aver preso accordi con le aziende a causa della riforma Fornero si trovarono intrappolati in nuovi requisiti e dunque senza stipendio e senza pensione, la Cgil ha lanciato l’allarme, se il Governo non dovesse intervenire 44 mila persone potrebbero rivivere il dramma degli esodati. Lo stesso Damiano, che in prima persona si era battuto per gli esodati attraverso le salvaguardie, é recentemente intervenuto ricordando come l’aspettativa di vita andrebbe correlata al mestiere svolto e non a dati generici. Leggi su .com Mentre procede il dibattito sulpensionabile, il sottosegretario leghista Claudio Durigon, pare rassicurare sulle intenzioni del Governo. Senza interventi dal 2027 l’età per andare in pensione aumenterà di 3 mesi, incremento dovuto alla crescita dell’aspettativa di vita, ma sono molti coloro che stanno facendo notare come questo intervento potrebbe avere ripercussioni importanti sulla vita dei lavoratori. Il pensiero va direttamente agli esodati, che all’epoca dopo aver preso accordi con le aziende a causa della riforma Fornero si trovarono intrappolati in nuovi requisiti e dunque senza stipendio e senza pensione, la Cgil ha lanciato l’allarme, se il Governo non dovesse intervenire 44 mila persone potrebbero rivivere il dramma degli esodati. Lo stesso Damiano, che in prima persona si era battuto per gli esodati attraverso le salvaguardie, é recentemente intervenuto ricordando come l’aspettativa di vita andrebbe correlata al mestiere svolto e non a dati generici.

Pensioni : il decreto del governo Meloni per fermare l'aumento dell'età

Senza un intervento rapido, dal 1° gennaio 2027 gli italiani andrebbero in pensione più tardi, a 67 anni e 3 mesi. E in pensione anticipata con 43 anni e un mese di contributi (42 anni e un mese ...

