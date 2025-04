Ascolti TV | Venerdì 11 Aprile 2025

Venerdì 11 Aprile 2025, su Rai1 la finale di The Voice Senior vinta da Patrizia Conte ha interessato .000 spettatori pari al % di share. Su Canale5 Tradimento ha conquistato .000 spettatori con uno share del %. Su Rai2 Air – La storia del grande salto intrattiene .000 spettatori pari al %. Su Italia1 Taken 3 – L’ora della verità incolla davanti al video .000 spettatori (%). Su Rai3 Newsroom segna .000 spettatori (%). Su Rete4 Quarto Grado totalizza un a.m. di .000 spettatori (%). Su La7 Propaganda Live raggiunge .000 spettatori e il %. Su Tv8 MasterChef ottiene .000 spettatori con il %. Sul Nove l’ultima puntata di Fratelli di Crozza raduna .000 spettatori (%). Sul 20 Into Darkness – Star Trek fa sintonizzare .000 spettatori (%). Su Rai4 Quelli che mi vogliono morto è scelto da . Davidemaggio.it - Ascolti TV | Venerdì 11 Aprile 2025 Leggi su Davidemaggio.it Nella serata di ieri,11, su Rai1 la finale di The Voice Senior vinta da Patrizia Conte ha interessato .000 spettatori pari al % di share. Su Canale5 Tradimento ha conquistato .000 spettatori con uno share del %. Su Rai2 Air – La storia del grande salto intrattiene .000 spettatori pari al %. Su Italia1 Taken 3 – L’ora della verità incolla davanti al video .000 spettatori (%). Su Rai3 Newsroom segna .000 spettatori (%). Su Rete4 Quarto Grado totalizza un a.m. di .000 spettatori (%). Su La7 Propaganda Live raggiunge .000 spettatori e il %. Su Tv8 MasterChef ottiene .000 spettatori con il %. Sul Nove l’ultima puntata di Fratelli di Crozza raduna .000 spettatori (%). Sul 20 Into Darkness – Star Trek fa sintonizzare .000 spettatori (%). Su Rai4 Quelli che mi vogliono morto è scelto da .

Potrebbe interessarti anche:

Eventi a Napoli da venerdì 12 a domenica 13 aprile 2025

Scopri tutti gli appuntamenti del weekend da venerdì 12 a domenica 13 aprile 2025 a Napoli e in Campania: visite guidate, spettacoli, mostre, teatro, musei, concerti gratis, e le ultime novità del ...

Almanacco | Venerdì 4 aprile : accadde oggi - compleanni - santo e proverbio del giorno

Venerdì 4 Aprile è il 95° giorno del calendario gregoriano. Mancano 270 giorni alla fine dell'anno. Santo del giorno: Sant'Isidoro Proverbio di Aprile Fidarsi alla buona stagione ...

Sport in tv oggi (venerdì 11 aprile) : orari e programma. Dove vedere gli eventi in streaming

Oggi, venerdì 11 aprile, una nuova giornata di sport tutta da vivere in compagnia di OA Sport. Come è nostra abitudine, vi offriamo la guida completa per non perdervi alcun evento in programmata, ...

Stasera in tv (11 aprile): Antonella Clerici stravolge The Voice (e poi lo chiude), Quarto Grado fa tremare Canale 5. Ascolti tv ieri venerdì 4 aprile chi vince tra The Voice Senior, Tradimento, Quarto Grado e Propaganda Live. Ascolti tv venerdì 11 ottobre: chi ha vinto tra Tale e Quale Show e Storia di una famiglia perbene 2. Ascolti tv ieri venerdì 4 aprile 2025: 'The Voice Senior' contro 'Tradimento', tutti i dati auditel. Ascolti tv, De Martino torna e Amadeus sprofonda (mentre Casa a Prima Vista vince di nuovo il derby su Warner Bros Discovery). Ascolti TV venerdì 10 gennaio: chi ha vinto tra Dalla strada al palco e Io canto senior. Ne parlano su altre fonti

(Risulta da fonti di dilei.it che:) Ascolti tv dell’11 aprile, Antonella Clerici e l’ultimo scontro con Tradimento - Antonella Clerici ha condotto su Rai 1 la finale di “The Voice Senior” e si è scontrata con “Tradimento” su Canale 5: chi vince gli ascolti tv?

(A darne comunicazione è libero.it:) Stasera in TV (venerdì 11 aprile), i consigli di Libero Magazine: la finale di The Voice si scontra con Crozza - Il talent capitanato da Antonella Clerici va in onda stasera - 11 aprile - con l'ultimo appuntamento: su Canale 5 invece c'è la soap Tradimento.

(Lo rende noto iltempo.it:) Ascolti tv, il venerdì è di Clerici. Dati record per Quarto Grado con i casi Sula e Campanella - Il venerdì sera televisivo ha visto, in prime time su Rai1, la semifinale di The Voice Senior con Antonella Clerici, affiancata dai giudici ...