Benedetta Rossi, la regina della cucina fatta in casa, al Valdichiana Village

Arzezo, 12 aprile 2025 –di FoianoChiana si prepara ad accogliere, lain, per un pomeriggio speciale tra racconti, ricette, selfie e firma copie. L'appuntamento è per sabato 12 aprile, dalle ore 16.00. Un'occasione unica per incontrare dal vivo la food blogger più amata d’Italia, protagonista del format “Fatto inda” e autrice di veri bestseller.si racconterà con la sua solita semplicità, condividendo aneddoti, consigli pratici e la passione che l'ha resa un punto di riferimento per milioni di italiani. Ingresso libero e gratuito. Non mancheranno momenti dedicati ai fan per foto e autografi.