Migranti | arrestato in Turchia sospetto trafficante ricercato dall’Italia

arrestato a Istanbul il capo dell’organizzazione criminale ‘Assad Ali Gomaa Khodir’, ricercato dalle autorità giudiziarie italiane per tratta di esseri umani e traffico di Migranti”. È quanto fa sapere in un post sul social X il ministro degli Interni turco Ali Yerlikaya. L’uomo arrestato è “Assad Ali Gomaa Khodir, il capo dell’organizzazione criminale che si occupa dell’attraversamento illegale di Migranti irregolari verso l’Italia”, ha aggiunto Yerlikaya, “è stato individuato e arrestato in un’operazione a Fatih, Istanbul, a seguito delle attività svolte dalla direzione provinciale della sicurezza di Istanbul, sezione Anti-Migrant Smuggling and Border Gates, sotto il coordinamento del dipartimento Interpol Europol e del dipartimento d’Intelligence”. Lapresse.it - Migranti: arrestato in Turchia sospetto trafficante ricercato dall’Italia Leggi su Lapresse.it Milano, 12 apr. (LaPresse) – “È statoa Istanbul il capo dell’organizzazione criminale ‘Assad Ali Gomaa Khodir’,dalle autorità giudiziarie italiane per tratta di esseri umani e traffico di”. È quanto fa sapere in un post sul social X il ministro degli Interni turco Ali Yerlikaya. L’uomoè “Assad Ali Gomaa Khodir, il capo dell’organizzazione criminale che si occupa dell’attraversamento illegale diirregolari verso l’Italia”, ha aggiunto Yerlikaya, “è stato individuato ein un’operazione a Fatih, Istanbul, a seguito delle attività svolte dalla direzione provinciale della sicurezza di Istanbul, sezione Anti-Migrant Smuggling and Border Gates, sotto il coordinamento del dipartimento Interpol Europol e del dipartimento d’Intelligence”.

