Ilrestodelcarlino.it - Baldi Rossi: La pressione della promozione a Cantù e il campionato A2

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

, come si vive ladentro lo spogliatoio, sapendo quanto questasia attesa da una piazza storica come? "Sappiamo quali sono le aspettativepiazza, però laè parte del nostro lavoro e va gestita. E in un club importante, con la storia di, è normale che sia così. Quando uno firma con questa società sa quali sono gli obiettivi, ma posso dire tranquillamente che sono molto più uno stimolo che un peso". Cos’hanno avuto più di tutte le altre Udine e Rimini che domenica si giocano la serie A? E chi vedi favorita per il big-match? "Udine e Rimini sono state le squadre più continue nel corsostagione. Chiunque delle due riuscirà ad arrivare al primo posto è perché se lo sarà meritato sul campo. In uncosì equilibrato e pieno di colpi di scena, è impossibile fare un pronostico in una partita così importante.