Iran ' determinati a salvaguardare interessi nazionali'

determinati a utilizzare tutte le nostre risorse per salvaguardare il potere e gli interessi nazionali dell'Iran": lo scrive su X il portavoce del ministero degli Esteri Iraniano, Esmail Baghaei, nel giorno dell'avvio dei negoziati con gli Stati Uniti in Oman sulle attività nucleari di Teheran. Quotidiano.net - Iran, 'determinati a salvaguardare interessi nazionali' Leggi su Quotidiano.net "Siamoa utilizzare tutte le nostre risorse peril potere e glidell'": lo scrive su X il portavoce del ministero degli Esteriiano, Esmail Baghaei, nel giorno dell'avvio dei negoziati con gli Stati Uniti in Oman sulle attività nucleari di Teheran.

Potrebbe interessarti anche:

Dazi : Francia - determinati a rispondere a usa con Ue e partner

Milano, 13 mar. (LaPresse) – Donald Trump “sta intensificando la guerra commerciale che ha scelto di lanciare. La Francia resta determinata a rispondere, con la Commissione europea e i nostri ...

Cultura - Fontana : “Dialetti patrimonio culturale da salvaguardare e tramandare”

Così il presidente della Camera intervenuto nell'aula dei gruppi parlamentari, a un convegno in occasione della 'Giornata nazionale del Dialetto e delle Lingue locali' ''I dialetti e le lingue ...

"Moderati - ma anche determinati a non farci mettere i piedi in testa da chi infrange la legge"

"Moderati, ma anche determinati a non farci mettere i piedi in testa da chi infrange la legge e ricorre alla violenza, anche con coltelli, bastoni e spranghe". Così, in una nota il gruppo Forza ...

Iran, 'determinati a salvaguardare interessi nazionali'. Nucleare, Iran: “Determinati a salvaguardare gli interessi nazionali”. Iran, 'determinati a salvaguardare interessi nazionali'. Guerra Israele Medio Oriente, delegazione Hamas attesa al Cairo per nuovi negoziati. LIVE. Ne parlano su altre fonti

(A riportarlo è ansa.it:) Iran, 'determinati a salvaguardare interessi nazionali' - "Siamo determinati a utilizzare tutte le nostre risorse per salvaguardare il potere e gli interessi nazionali dell'Iran": lo scrive su X il portavoce del ministero degli Esteri iraniano, Esmail Baghae ...

(Stando a quanto scrive borsaitaliana.it:) Iran: ministro Esteri, determinati a cooperare con l'Aie sul nucleare - (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 17 mar - 'Salvaguardando la propria sicurezza e i propri interessi nazionali, l'Iran rimane determinato a cooperare con l'Aiea (l'Agenzia internazionale per l ...