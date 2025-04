Reggio Emilia 14enne obbligata a portare il velo picchiata minacciata | indagati madre e nonno

Repubblica.it - Reggio Emilia, 14enne obbligata a portare il velo, picchiata, minacciata: indagati madre e nonno Leggi su Repubblica.it Alla giovane, di origine pakistana, era stato impedito di proseguire gli studi dopo la terza media, le erano stati vietati cellulare, tv, sport. A far scattare le indagini le segnalazioni degli insegnanti

