Fine settimana decisivo per la Prima categoria | sfide cruciali per playoff e salvezza

Fine settimana in campo per le partite della Prima categoria. Il turno è presentato da Angelo Ortolani (foto), tecnico della Folgore Castelraimondo terza forza del torneo. Argignano-Elite Tolentino: "L’Argignano deve sfruttare appieno il fattore campo se vuole salvarsi definitivamente e di certo la squadra di casa farà di tutto per centrare l’obiettivo". Belfortese-Real Elpidiense: "Belforte è reduce da un passo falso e ha un solo obiettivo per entrare nei playoff. La Real Elpidiense è condannata ai playout, ma innanzitutto deve evitare un distacco di 10 punti dall’avversaria dei playout e nel contempo migliorare la posizione". Borgo Mogliano-Montecosaro: "Mogliano è quasi nei playoff mentre il Montecosaro ha bisogno di punti per mettersi al sicuro: 1X". Portorecanati-Montecassiano: "Altra gara delicata. Sport.quotidiano.net - Fine settimana decisivo per la Prima categoria: sfide cruciali per playoff e salvezza Leggi su Sport.quotidiano.net in campo per le partite della. Il turno è presentato da Angelo Ortolani (foto), tecnico della Folgore Castelraimondo terza forza del torneo. Argignano-Elite Tolentino: "L’Argignano deve sfruttare appieno il fattore campo se vuole salvarsi definitivamente e di certo la squadra di casa farà di tutto per centrare l’obiettivo". Belfortese-Real Elpidiense: "Belforte è reduce da un passo falso e ha un solo obiettivo per entrare nei. La Real Elpidiense è condannata ai playout, ma innanzitutto deve evitare un distacco di 10 punti dall’avversaria dei playout e nel contempo migliorare la posizione". Borgo Mogliano-Montecosaro: "Mogliano è quasi neimentre il Montecosaro ha bisogno di punti per mettersi al sicuro: 1X". Portorecanati-Montecassiano: "Altra gara delicata.

Potrebbe interessarti anche:

Perché Paul Smith che sfilerà per la prima volta a Milano - in occasione della prossima settimana della moda - è una buona notizia

Prima o poi doveva succedere, anche perché per Paul Smith l'Italia è casa. E così il prossimo 21 giugno, in occasione della Milano Fashion Week, lo stilista inglese presenterà per la prima volta in ...

“Gene Hackman è morto il 17 febbraio - una settimana prima del ritrovamento” : i dati del pacemaker alimentano il mistero sulla morte dell’attore

Un pacemaker potrebbe svelare il mistero sulla morte di Gene Hackman, 95 anni, e della moglie Betsy Arakawa, 63. I corpi dell’attore due volte premio Oscar e della pianista classica sono stati ...

Gene Hackman - le indagini sulla morte : la moglie era deceduta una settimana prima

Inizia a farsi luce sulla misteriosa morte dell’attore Gene Hackman, trovato senza vita a 95 anni nella sua casa in New Mexico lo scorso 26 febbraio insieme alla moglie 65enne Betsy Arakawa. Secondo ...

Fine settimana decisivo per la Prima categoria: sfide cruciali per playoff e salvezza. Decisivo tra i 2009, poi l'esordio in Promozione: che weekend per Gabriel Sannino!. Zagre è in rampa di lancio: "Il derby sarà decisivo". E ne restano solo due: a Sepang un weekend chiave, parte il #TheRematch. Prima Categoria: Laveroni e Negrello avanzano in generale, Jalal decisivo nel derby di Castenedolo. Diao, il debutto nel Senegal. Jack provoca il rigore decisivo. Ne parlano su altre fonti

(Secondo quanto riportato da msn.com:) Fine settimana decisivo per la Prima categoria: sfide cruciali per playoff e salvezza - Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ...