Lo zero che fa sorridere a Corberán

Valencia ha battuto di nuovo. La discesa è già rimasta in un incubo invernale che ha mantenuto i fan di Mestalla in profonda depressione. LAll'arrivo diin panchina, tutto è cambiato. Chiva ha colpito i fantasmi e ha messo Valencia sulla scia del Barcellona al secondo turno. Eccezionale. Di tutti i risultati del nuovo allenatore: Aggiungi punti, vinci lontano da casa (nel Bernabéu), per rendere Metalla davvero inespugnabile e non un ugello, attiva la stragrande maggioranza della forza lavoro, c'è uno dei quali è particolarmente orgoglioso:.Valencia deè riuscito a andarsene Il goalin sei delle 16 partite, vicino al 35% di loro, in cui il signore è stato in panchina.