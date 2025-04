La vita e la morte mi fanno paura non voglio essere dimenticata Vincere ‘The Voice’ vuol dire aver lasciato un segno | il trionfo di Patrizia Conte

Patrizia Conte, 61 anni di Taranto, ha vinto l’edizione 2025 di “The Voice Senior”, condotto da Antonella Clerici. L’artista del Team di Gigi D’Alessio, è stata una cantante jazz e insegna canto al Conservatorio. Ha stravinto al televoto con il 35.44% delle preferenze, battendo Maura Susanna del Team di Arisa e Monica Bruno, anche lei del Team di Arisa. La quarta finalista era Graziella Marchesi del Team di Gigi D’Alessio. Tra i brani proposti dalla vincitrice una intensa versione di “Amoreunicoamore” di Mina e “Oggi sono io” di Alex Britti.Nel presentare la concorrente Antonella Clerici ha dichiarato: “Patrizia detesta le smancerie. È venuta qui nel programma senza amici né parenti perché è sposata con la musica”. Circostanza confermata dalla stessa cantante quando nella clip di presentazione ha ricordato quando ha tenuto il primo concerto a 23 anni nella Cattedrale di San Cataldo di Taranto: “Ho sposato la musica quel giorno e non ci siamo più lasciati”. Ilfattoquotidiano.it - “La vita e la morte mi fanno paura, non voglio essere dimenticata. Vincere ‘The Voice’ vuol dire aver lasciato un segno”: il trionfo di Patrizia Conte Leggi su Ilfattoquotidiano.it , 61 anni di Taranto, ha vinto l’edizione 2025 di “The Voice Senior”, condotto da Antonella Clerici. L’artista del Team di Gigi D’Alessio, è stata una cantante jazz e insegna canto al Conservatorio. Ha stravinto al televoto con il 35.44% delle preferenze, battendo Maura Susanna del Team di Arisa e Monica Bruno, anche lei del Team di Arisa. La quarta finalista era Graziella Marchesi del Team di Gigi D’Alessio. Tra i brani proposti dalla vincitrice una intensa versione di “Amoreunicoamore” di Mina e “Oggi sono io” di Alex Britti.Nel presentare la concorrente Antonella Clerici ha dichiarato: “detesta le smancerie. È venuta qui nel programma senza amici né parenti perché è sposata con la musica”. Circostanza confermata dalla stessa cantante quando nella clip di presentazione ha ricordato quando ha tenuto il primo concerto a 23 anni nella Cattedrale di San Cataldo di Taranto: “Ho sposato la musica quel giorno e non ci siamo più lasciati”.

